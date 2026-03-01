PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (190) Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik Mittelfranken 2025 - Erinnerung an Einladung zu ergänzendem Pressegespräch am 02.03.2026 und Hinweis auf Social-Media-Kampagne

Mittelfranken (ots)

Ergänzend zu den am Donnerstag (26.02.2026) veröffentlichten statistischen Daten bietet das Polizeipräsidium Mittelfranken interessierten Journalistinnen und Journalisten ein Pressegespräch an. Hierbei haben Medienschaffende zum einen die Möglichkeit, Fragen an Herrn Polizeivizepräsidenten Ulrich Rothdauscher und Herrn Polizeidirektor Ingo Lieb zu richten. Zum anderen stehen Herr Rothdauscher und Herr Lieb für Einzelinterviews zur Verfügung.

Wir laden Sie hierzu am morgigen Montag, den 02.03.2026, um 10:00 Uhr, in das Polizeipräsidium Mittelfranken am Jakobsplatz 5, 90402 Nürnberg (Zugang bitte über Eingang Jakobsplatz), ein. Wir bitten Sie höflichst, Ihre Anwesenheit unter der Rufnummer 0911 2112 - 1030 oder per E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de anzukündigen.

"NULL RISIKO - 100 % LEBEN"

Besonders möchten wir auf die bereits im Januar 2026 gestartete Social-Media-Kampagne aufmerksam machen. Unter dem anpassbaren Motto 'NULL RISIKO - 100 % LEBEN' haben wir auf unseren polizeieigenen Social-Media-Kanälen bereits zahlreiche Posts rund um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr veröffentlicht und hierbei wichtige Hinweise platziert. Erstmals stellen wir in den kommenden Tagen in diesem Rahmen wichtige Botschaften zur Verkehrsunfallstatistik 2025 vor. Unsere Beiträge zur Verkehrssicherheit in den sozialen Medien sind unter folgenden Links abrufbar:

https://www.facebook.com/polizeimittelfranken

https://x.com/PolizeiMFR

https://www.instagram.com/polizeimfr/?hl=de

Sowie über den WhatsApp-Kanal der Polizei Mittelfranken

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

  28.02.2026 – 17:17

    POL-MFR: (189) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 28.02.2026

    Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (28.02.2026) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere sich fortbewegende Versammlungen statt. Die Polizei konnte ein unmittelbares Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Lager verhindern. Für den Samstagnachmittag wurde auf dem Jakobsplatz eine Versammlung mit anschließendem Aufzug angezeigt. Hiergegen wurden mehrere ...

    mehr
  28.02.2026 – 14:32

    POL-MFR: (188) Tödlicher Verkehrsunfall bei Herrieden

    Herrieden (ots) - Am Samstagnachmittag (28.02.2026) ereignete auf der Staatsstraße 2248 südlich von Herrieden (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 18-jährige Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte die 28-jährige Fahrerin eines VW gegen 13:10 Uhr auf die Staatsstraße 2248 auffahren. Hierbei übersah sie offenbar ein aus ...

    mehr
  27.02.2026 – 12:59

    POL-MFR: (187) Brand einer Sattelzugmaschine in Roßtal

    Roßtal (ots) - Am frühen Freitagmorgen (27.02.2026) brannte in Roßtal (Lankreis Fürth) eine Sattelzugmaschine. Die Feuerwehr löschte den Brand, es kam zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Gegen 01:30 Uhr bemerkte der 47-jährige Fahrer des Sattelzuges, dass in seinem Fahrzeug mehrere Warnleuchten aufblinkten und er nahm Brandgeruch wahr. Er stellte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ab und ...

    mehr
