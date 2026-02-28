Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (189) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 28.02.2026

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (28.02.2026) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere sich fortbewegende Versammlungen statt. Die Polizei konnte ein unmittelbares Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Lager verhindern.

Für den Samstagnachmittag wurde auf dem Jakobsplatz eine Versammlung mit anschließendem Aufzug angezeigt. Hiergegen wurden mehrere Gegendemonstrationen - teils ebenfalls mit Aufzug - angezeigt. Die erstgenannte Versammlung begann ab etwa 14:00 Uhr und zog mit in der Spitze rund 60 Teilnehmern über die Fürther Straße Richtung Gostenhof und von dort über den Frauentorgraben durch die Färberstraße zurück zum Jakobsplatz. Die Gegenproteste verliefen über verschiedene Routen im Innenstadtgebiet mit in Summe rund 400 Teilnehmern.

Während des Aufzuges kam es an verschiedenen Stellen zu Blockadeversuchen. In allen Fällen räumten die Blockierenden nach Ansprache der Polizei die Fahrbahn. In der Färberstraße mussten Teilnehmer eines solchen Blockadeversuchs nach dem Aufstehen kurzzeitig mittels unmittelbaren Zwangs aufgestoppt werden, um ein erneutes Vordringen in Richtung des Aufzuges zu verhindern.

Am Rande der Demonstration wurden Einsatzkräfte durch den Ladendetektiv eines Kaufhauses am Ludwigsplatz auf einen aktuellen Ladendiebstahl hingewiesen. Zwei Tatverdächtige konnten vor Ort vorläufig festgenommen werden. Hierbei kam es durch mehrere Teilnehmer des Gegenprotests zu Solidarisierungseffekten. Da diese einem Platzverweis nicht nachkamen, setzten die Beamten kurzzeitig unmittelbaren Zwang ein.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Marc Siegl

