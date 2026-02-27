Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (187) Brand einer Sattelzugmaschine in Roßtal

Roßtal (ots)

Am frühen Freitagmorgen (27.02.2026) brannte in Roßtal (Lankreis Fürth) eine Sattelzugmaschine. Die Feuerwehr löschte den Brand, es kam zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Gegen 01:30 Uhr bemerkte der 47-jährige Fahrer des Sattelzuges, dass in seinem Fahrzeug mehrere Warnleuchten aufblinkten und er nahm Brandgeruch wahr. Er stellte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ab und verständigte die Integrierte Leitstelle Nürnberg.

Bei Eintreffen der Beamten der PI Stein stand das Führerhaus bereits in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren der Gemeinde Roßtal und der Stadt Stein brachten den Brand unter Kontrolle. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen Großteil der geladenen Wurstwaren verhindert werden.

Für die aufwendigen Nachlösch- und Bergungsarbeiten sperrten Polizei und Feuerwehr die B14 über mehrere Stunden komplett und leiteten den Verkehr weiträumig um. Das Feuer zerstörte die Sattelzugmaschine und verursachte einen Sachschaden von rund 300.000 Euro. Inzwischen rollt der Verkehr auf der B14 wieder störungsfrei.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell