POL-MFR: (184) Streit zwischen Lebensgefährten eskaliert - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagvormittag (26.02.2026) war die Polizei in Nürnberg wegen eines Streits zwischen Lebensgefährten gefordert. Ein 36-Jähriger griff seine Lebensgefährtin an und verletzte sich im Anschluss mutmaßlich selbst. Er wurde letztlich in seinem Anwesen festgenommen.

Die 32-jährige Lebensgefährtin (deutsch) des Tatverdächtigen flüchtete gegen 08:20 Uhr aus der Wohnung und alarmierte die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren zum Anwesen in der Okenstraße, da die Frau zudem angab, dass sich ihr Lebensgefährte mit einem spitzen Gegenstand selbst verletzt habe.

Der 36-jährige Deutsche konnte letztlich von Kräften des Spezialeinsatzkommandos im Anwesen vorläufig festgenommen werden. Er wies lediglich leichte Verletzungen auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Die 32-jährige Frau wurde vorsorglich im Krankenhaus behandelt.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es zwischen den Lebensgefährten zu einem Streit kam, bei dem der 36-Jährige die Frau körperlich anging. Der genaue Tathergang und die Hintergründe sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

