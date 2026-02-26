PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (182) Pkw-Fahrer mit Laserpointer geblendet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Nürnberg (ots)

Am späten Montagabend (23.02.2026) blendete ein bislang unbekannter Täter Verkehrsteilnehmer in der Steinbühler Straße mit einem Laserpointer. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt und sucht Zeugen sowie möglicherweise weitere Geschädigte.

Der 42-jährige Fahrer eines roten Mazda meldete sich kurz vor 23 Uhr beim Polizeinotruf und gab an, dass er soeben beim Warten an der roten Ampel von einem Laserstrahl geblendet worden sei. Nach seiner Wahrnehmung waren hiervon auch weitere Verkehrsteilnehmer betroffen. Erste Ermittlungen vor Ort durch eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte führten nicht zu einem Verursacher.

Die Beamten suchen Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte des Vorfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 2112 - 6115 entgegengenommen.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:26

    POL-MFR: (181) 61-jähriger Stefan N. aus Nürnberg-Katzwang vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Nürnberg (ots) - Seit Montagabend (23.02.2026) wird der 61-jährige Stefan N. aus Nürnberg-Katzwang vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Herr N. ist seit Montagabend unbekannten Aufenthalts. Seit Dienstag laufen umfangreiche durch die Nürnberger Kriminalpolizei initiierte Suchmaßnahmen. Unter anderem wurden bei der Suche auch Suchhunde und ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 08:28

    POL-MFR: (180) Mann griff Polizisten mit Messer an

    Nürnberg (ots) - Nachdem die Polizei am späten Montagabend (23.02.2026) zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Nürnberger Süden alarmiert wurde, leistete ein 50-Jähriger Widerstand und griff einen Polizisten mit einem Messer an. Der Beamte zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen 22:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Kopernikusstraße. Vor Ort trafen ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 16:08

    POL-MFR: (179) Schwerer Verkehrsunfall bei Aha - Zeugen gesucht

    Gunzenhausen (ots) - Am Dienstagnachmittag (24.02.2026) ereignete sich auf der Kreisstraße WUG 27 bei Aha (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Gegen 13:40 Uhr befuhr die 43-jährige Deutsche mit ihrem schwarzen Opel die Kreisstraße WUG 27 von Aha in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren