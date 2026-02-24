PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MFR: (179) Schwerer Verkehrsunfall bei Aha - Zeugen gesucht

Gunzenhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.02.2026) ereignete sich auf der Kreisstraße WUG 27 bei Aha (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Gegen 13:40 Uhr befuhr die 43-jährige Deutsche mit ihrem schwarzen Opel die Kreisstraße WUG 27 von Aha in Richtung Dittenheim. Auf Höhe der Ortschaft Oberasbach kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie zunächst an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus.

Beamte der Polizeiinspektion Gunzenhausen führten die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Kreisstraße WUG 27 ist derzeit (Stand: 16:00 Uhr) im Zuge der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09831 6788 0 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

