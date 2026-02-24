Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (178) Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (22.02.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter in Nürnberg einen geparkten Pkw. Die Eigentümerin konnte das Fahrzeug orten und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 03:40 Uhr und 04:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Hufelandstraße abgestellten Toyota Yaris. Die Eigentümerin erhielt zwischenzeitlich über die Fahrzeug-App eine Mitteilung über eine Standortveränderung ihres Fahrzeugs und verständigte daraufhin die Polizei.

Bei der Überprüfung des angezeigten Abstellorts in der Klingenhofstraße stellten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West das entwendete Fahrzeug fest. An dem Pkw waren bereits nicht zugelassene tschechische Kennzeichen angebracht.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übernommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hufelandstraße oder der Klingenhofstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

