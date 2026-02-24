Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (176) Pkw gestohlen - Zeugen gesucht
Schwabach (ots)
In der Zeit von Samstagabend (21.02.2026) bis Montagmorgen (23.02.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter einen hochwertigen Sportwagen in Schwabach. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.
Der weiße Maserati Ghibli Trofeo war auf einer Freifläche eines Autohauses in der Berlichingenstraße abgestellt. Am Montagmorgen stellte ein Angestellter den Diebstahl des Fahrzeugs fest und verständigte die Polizei.
Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Diebstahl beobachtet oder das Fahrzeug seit seinem Entwenden gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.
