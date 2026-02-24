Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (177) Mit Falschgeld bezahlt - Festnahme
Nürnberg (ots)
Ein 20-Jähriger versuchte am Montagabend (23.02.2026) in einem Supermarkt am Nürnberger Hauptbahnhof mit falschen Banknoten zu bezahlen. Die Fälschungen flogen auf, der Mann wurde an die Nürnberger Polizei übergeben.
Der 20-jährige Syrer begab sich gegen 18:45 Uhr zur Kasse des Supermarktes und übergab dem Mitarbeiter an der Kasse eine gefälschte 50-Euro-Banknote, um damit seinen Einkauf zu bezahlen.
Bei der Überprüfung der Banknote stellte der Angestellte fest, dass es sich bei dem ihm vorgelegten Geldschein um eine Blüte handelt. Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann vorläufig fest. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände fanden die Ermitller noch weitere gefälschte Geldscheine im Gesamtwert von über 7000 Euro.
Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.
