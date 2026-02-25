PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (181) 61-jähriger Stefan N. aus Nürnberg-Katzwang vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Seit Montagabend (23.02.2026) wird der 61-jährige Stefan N. aus Nürnberg-Katzwang vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Herr N. ist seit Montagabend unbekannten Aufenthalts. Seit Dienstag laufen umfangreiche durch die Nürnberger Kriminalpolizei initiierte Suchmaßnahmen. Unter anderem wurden bei der Suche auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Leider konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden.

Weitere Einzelheiten sowie ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/098803/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333, jede andere Dienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

