Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (180) Mann griff Polizisten mit Messer an
Nürnberg (ots)
Nachdem die Polizei am späten Montagabend (23.02.2026) zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Nürnberger Süden alarmiert wurde, leistete ein 50-Jähriger Widerstand und griff einen Polizisten mit einem Messer an. Der Beamte zog sich leichte Verletzungen zu.
Gegen 22:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Kopernikusstraße.
Vor Ort trafen alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie des USK Mittelfranken auf zwei Personen. Während der Kontrolle kam ein 50-jähriger Kosovare hinzu und verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Im weiteren Verlauf zog der Mann ein Messer aus seiner Tasche und versuchte damit, einen 28-jährigen Beamten des Unterstützungskommandos zu verletzen. Er traf den Polizeibeamten mit dem Messerknauf am Oberkörper. Zu einer Schnittverletzung kam es nicht. Der Polizist forderte den 50-Jährigen unter Vorhalt des Tasers auf, das Messer wegzulegen, und nahm ihn fest. Der 28-Jährige erlitt durch den Angriff eine leichte Prellung, konnte seinen Dienst im Anschluss aber fortsetzen.
Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd leitete ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein.
Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell