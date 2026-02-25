PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (180) Mann griff Polizisten mit Messer an

Nürnberg (ots)

Nachdem die Polizei am späten Montagabend (23.02.2026) zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Nürnberger Süden alarmiert wurde, leistete ein 50-Jähriger Widerstand und griff einen Polizisten mit einem Messer an. Der Beamte zog sich leichte Verletzungen zu.

Gegen 22:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Kopernikusstraße.

Vor Ort trafen alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie des USK Mittelfranken auf zwei Personen. Während der Kontrolle kam ein 50-jähriger Kosovare hinzu und verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Im weiteren Verlauf zog der Mann ein Messer aus seiner Tasche und versuchte damit, einen 28-jährigen Beamten des Unterstützungskommandos zu verletzen. Er traf den Polizeibeamten mit dem Messerknauf am Oberkörper. Zu einer Schnittverletzung kam es nicht. Der Polizist forderte den 50-Jährigen unter Vorhalt des Tasers auf, das Messer wegzulegen, und nahm ihn fest. Der 28-Jährige erlitt durch den Angriff eine leichte Prellung, konnte seinen Dienst im Anschluss aber fortsetzen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd leitete ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 16:08

    POL-MFR: (179) Schwerer Verkehrsunfall bei Aha - Zeugen gesucht

    Gunzenhausen (ots) - Am Dienstagnachmittag (24.02.2026) ereignete sich auf der Kreisstraße WUG 27 bei Aha (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Gegen 13:40 Uhr befuhr die 43-jährige Deutsche mit ihrem schwarzen Opel die Kreisstraße WUG 27 von Aha in Richtung ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:51

    POL-MFR: (178) Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (22.02.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter in Nürnberg einen geparkten Pkw. Die Eigentümerin konnte das Fahrzeug orten und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Zwischen 03:40 Uhr und 04:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Hufelandstraße abgestellten Toyota Yaris. Die Eigentümerin erhielt ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:28

    POL-MFR: (177) Mit Falschgeld bezahlt - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Ein 20-Jähriger versuchte am Montagabend (23.02.2026) in einem Supermarkt am Nürnberger Hauptbahnhof mit falschen Banknoten zu bezahlen. Die Fälschungen flogen auf, der Mann wurde an die Nürnberger Polizei übergeben. Der 20-jährige Syrer begab sich gegen 18:45 Uhr zur Kasse des Supermarktes und übergab dem Mitarbeiter an der Kasse eine gefälschte 50-Euro-Banknote, um damit seinen Einkauf zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren