PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (188) Tödlicher Verkehrsunfall bei Herrieden

Herrieden (ots)

Am Samstagnachmittag (28.02.2026) ereignete auf der Staatsstraße 2248 südlich von Herrieden (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 18-jährige Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte die 28-jährige Fahrerin eines VW gegen 13:10 Uhr auf die Staatsstraße 2248 auffahren. Hierbei übersah sie offenbar ein aus Richtung Herrieden kommendes Motorrad. Beim Zusammenstoß erlitt der 18-jährige Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Polizeiinspektion Feuchtwangen nimmt den Unfall vor Ort auf. Die Beamten werden hierbei zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Die St2248 ist für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen voll gesperrt.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:59

    POL-MFR: (187) Brand einer Sattelzugmaschine in Roßtal

    Roßtal (ots) - Am frühen Freitagmorgen (27.02.2026) brannte in Roßtal (Lankreis Fürth) eine Sattelzugmaschine. Die Feuerwehr löschte den Brand, es kam zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Gegen 01:30 Uhr bemerkte der 47-jährige Fahrer des Sattelzuges, dass in seinem Fahrzeug mehrere Warnleuchten aufblinkten und er nahm Brandgeruch wahr. Er stellte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ab und ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 15:45

    POL-MFR: (186) Holzdiebstahl zwischen Roßendorf und Horbach

    Cadolzburg (ots) - Vermutlich am Aschermittwoch (18.02.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter zum Abtransport bereitgelegte Holzstämme zwischen Roßendorf (Cadolzburg) und Horbach (Langenzenn). Die Polizeiinspektion Zirndorf ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Holzstämme (etwa 30 Kubikmeter) waren abseits der Verbindungsstraße zwischen den beiden Orten etwa 200 Meter nördlich von Roßendorf aufgestapelt. ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:43

    POL-MFR: (185) Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Roßtal (ots) - In der Zeit von Dienstagabend (24.02.2026) bis Mittwochmorgen (25.02.2026) brachen bislang unbekannte Täter zwei in Roßtal, Landkreis Fürth, abgestellte Fahrzeuge auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die unbekannten Täter in der Straße Am Wasserturm in einen dort abgestellten weißen Opel Vivaro ein und entwendeten aus diesem einen Laptop samt Kopfhörer. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren