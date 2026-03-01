Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (191) Bei Verkehrskontrolle Betäubungsmittel und mehrere Fahndungsnotierungen festgestellt

Nürnberg (ots)

Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers am Samstagabend (28.02.2026) stellten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West nicht nur Betäubungsmittel, sondern auch mehrere offene Fahndungsnotierungen bei einem 48-Jährigen fest. Der Mann kam in Haft.

Der 48-jährige E-Scooter-Fahrer sollte gegen 21:20 Uhr von einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Beamten sprachen den Verkehrsteilnehmer über den Außenlautsprecher des Dienstfahrzeugs an. Anstatt anzuhalten, ergriff dieser jedoch die Flucht. Ohne Erfolg: den Polizisten gelang es kurz darauf, den Mann anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Bei der Überprüfung des 48-Jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge Methamphetamin. Der Mann räumte ein, dieses auch kurz zuvor konsumiert zu haben.

Der 48-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme zur Feststellung von Betäubungsmitteln im Blut durchführte. Beim Abgleich der Person im polizeilichen Fahndungsbestand stellten die Polizisten zudem fest, dass gegen den Mann mehrere offene Fahndungsnotierungen - darunter auch Festnahmeanordnungen bestanden. Der 48-Jährige wurde deshalb verhaftet und in die Haftanstalt eingewiesen.

