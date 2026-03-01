Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (194) Spontane Ansammlungen auf Grund der Entwicklungen im Iran

Nürnberg / Erlangen (ots)

Aufgrund der Vorkommnisse im Iran kamen in Nürnberg sowie in Erlangen am späten Samstagabend (28.02.2026) jeweils über hundert Personen zusammen. Es kam zu keinen Störungen.

Ab etwa 22:30 Uhr fanden sich am Nürnberger Plärrer in der Spitze rund 120 Menschen anlässlich des Todes des iranischen Staatsoberhauptes Ali Chamenei ein. Die Versammlung wurde nach etwa einer Stunde durch die Teilnehmer beendet.

Gegen 23:00 Uhr sammelten sich aus demselben Grund rund 150 Personen am Erlanger Hugenottenplatz. Auch hier wanderten die Teilnehmer nach etwa einer Stunde wieder ab.

In beiden Fällen kam es zu keinen Störungen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell