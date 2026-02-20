PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Stetten - Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - Fahrzeug überschlägt sich

Stetten (ots)

Am Donnerstag, den 19.02.2026, gegen 06:50 Uhr, befuhr eine 30 jährige Pkw Fahrerin die Kreisstraße 62 aus Richtung Stetten kommend in Fahrtrichtung Albisheim. Auf winterglatter Fahrbahn geriet sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt ins Rutschen. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam schließlich im Straßengraben auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Die 30 Jährige blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 09:49

    POL-PDWO: Göllheim - Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenhinweise gesucht

    Göllheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.02.2026, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 18.02.2026, 09:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Dreisener Straße ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Die 37 jährige Fahrzeughalterin hatte ihren weißen Opel Astra mit KIB Kennzeichen unbeschädigt in der Einfahrt eines Anwesens abgestellt. Während der ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:49

    POL-PDWO: Gauersheim - Diebstahl und Sachbeschädigung auf Friedhof

    Gauersheim (ots) - Am Mittwoch, 18.02.2026, meldete ein 56 jähriger Mann am späten Nachmittag den Diebstahl von Grabschmuck von einer Grabstätte auf dem Friedhof in Gauersheim. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass insgesamt drei Gräber beschädigt und Gegenstände entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 17:28

    POL-PDWO: Worms - Verkehrsunfall auf der L439

    Worms (ots) - Am 17.02.2026 um 15:00 Uhr kam es auf der L439 kurz vor Worms- Herrnsheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Im Rahmen des Verkehrsunfalls wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Zwei am Verkehrsunfall beteiligte PKW erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die L439 zwischen Worms-Herrnsheim und Worms-Abenheim in beide Fahrtrichtungen für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren