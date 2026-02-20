Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Stetten - Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - Fahrzeug überschlägt sich

Stetten (ots)

Am Donnerstag, den 19.02.2026, gegen 06:50 Uhr, befuhr eine 30 jährige Pkw Fahrerin die Kreisstraße 62 aus Richtung Stetten kommend in Fahrtrichtung Albisheim. Auf winterglatter Fahrbahn geriet sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt ins Rutschen. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam schließlich im Straßengraben auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Die 30 Jährige blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell