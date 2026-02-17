PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verkehrsunfall auf der L439

Worms (ots)

Am 17.02.2026 um 15:00 Uhr kam es auf der L439 kurz vor Worms- Herrnsheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Im Rahmen des Verkehrsunfalls wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Zwei am Verkehrsunfall beteiligte PKW erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die L439 zwischen Worms-Herrnsheim und Worms-Abenheim in beide Fahrtrichtungen für knapp 1 1/2 Stunden teilweise vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms
Telefon: 06241 852-2100
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

