Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (196) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 01.03.2026

Nürnberg (ots)

Am Sonntagnachmittag (01.03.2026) fand in Nürnberg eine angezeigte Versammlung statt. Die Polizei musste mehrfach einschreiten, um einen friedlichen Verlauf zu gewährleisten.

Die Versammlung mit dem Titel 'Frieden im Nahen Osten' (zum Thema Israel-Palästina-Konflikt) fand ab 14:00 Uhr in der Karolinenstraße statt. In der Spitze nahmen rund 150 Personen an der Kundgebung teil.

Die Stimmung unter den Versammlungsteilnehmern war zeitweise hitzig. So kam es kurzzeitig zu einer Schubserei, als sich ein Mann mit einer Israel-Flagge den Teilnehmern näherte. Des Weiteren gingen einzelne Versammlungsteilnehmer ein vor Ort berichtendes Journalistenteam an. In diesem Zuge kam es zu einem Körperverletzungsdelikt sowie zu Beleidigungen zum Nachteil der Medienschaffenden. Die Einsatzkräfte stellten Personalien fest und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Kurz vor 15:00 Uhr fanden sich vor Ort vier Personen zu einem vorher nicht angezeigten Gegenprotest ein. Die beiden Lager mussten zwischenzeitlich durch Polizeikräfte voneinander getrennt werden. Die Teilnehmer des Gegenprotests verließen nach etwa einer halben Stunde die Versammlungsfläche wieder.

Gegen 16:00 Uhr war das Versammlungsgeschehen beendet. Zu weiteren nennenswerten Störungen kam es Stand jetzt nicht.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

