Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sechsstelliger Schaden bei Gebäudebrand

Neuberg (ots)

(lei) Nach einem Brand in einem Gebäude mit Lagerhalle und Wohnräumen in Ravolzhausen ist das betroffene Objekt derzeit nicht mehr nutzbar. Ein Teil des Gebäudes ist nach ersten Einschätzungen sogar einsturzgefährdet.

Das Feuer war am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in dem Gebäude in der Straße "Im Unterfeld" ausgebrochen. Mehrere Anwohner hatten wegen starker Rauchentwicklung den Notruf gewählt. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Dachbereich und breitete sich anschließend nahezu über den gesamten Dachstuhl aus. Feuerwehrkräfte waren über mehrere Stunden im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Der entstandene Gebäudeschaden wird vorläufig auf bis zu einer halben Million Euro geschätzt. Hinzu kommt der bislang nicht bezifferbare Wert der in der Halle gelagerten Fleischwaren, die infolge des Brandes nicht mehr vermarktet werden können.

Menschen wurden nicht verletzt, insbesondere hatten sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Die Brandursache ist noch weitgehend unklar. Ersten Hinweisen, wonach ein technischer Defekt an einem Kühlaggregat eine Rolle gespielt haben könnte, gehen nun Ermittler der Kriminalpolizei bei ihren noch anstehenden Untersuchungen nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell