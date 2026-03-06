Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: SAVE THE DATE: "Traumberuf Polizei"- Bring Deine Eltern mit

Bild-Infos

Download

Stadt Offenbach (ots)

(jm) Du bist auf der Suche nach einem interessanten, abwechslungsreichen und zukunftssicheren Job? Dann bist Du bei der Polizei Hessen genau richtig!

Gemeinsam mit Deinen Eltern oder anderen nahestehenden Personen, die für Dich bei der Berufswahl eine wichtige Rolle einnehmen, kannst Du Dich an unserem Infoabend am 24. März 2026 über die Einstellungsvoraussetzungen, das duale Studium sowie Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Hessen informieren.

Die Veranstaltung startet um 17.45 Uhr im Polizeipräsidium Südosthessen (Präsidialgebäude), Spessartring 61 in Offenbach am Main.

Im Anschluss gibt es die Gelegenheit, sich mit Studierenden auszutauschen sowie im Rahmen einer Präsidiumsführung den möglichen künftigen Arbeitsplatz zu besichtigen.

Voraussetzungen

Es kann sich jeder ab der 10. Klasse für die Informationsveranstaltung anmelden. Die Plätze für die Veranstaltung sind begrenzt. Wir bitten um schriftliche Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse: einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de. Weitere Informationen zur Anmeldung sind auf der Internetseite "karriere.polizei.hessen.de" unter der Rubrik "Veranstaltungen" zu finden oder können telefonisch unter 069 8098-1231 / -1232 erfragt werden.

Das Team der Einstellungsberatung freut sich schon jetzt auf zahlreiche Anmeldungen.

Offenbach 06.03.2026, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell