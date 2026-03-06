PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: SAVE THE DATE: "Traumberuf Polizei"- Bring Deine Eltern mit

POL-OF: SAVE THE DATE: "Traumberuf Polizei"- Bring Deine Eltern mit
  • Bild-Infos
  • Download

Stadt Offenbach (ots)

(jm) Du bist auf der Suche nach einem interessanten, abwechslungsreichen und zukunftssicheren Job? Dann bist Du bei der Polizei Hessen genau richtig!

Gemeinsam mit Deinen Eltern oder anderen nahestehenden Personen, die für Dich bei der Berufswahl eine wichtige Rolle einnehmen, kannst Du Dich an unserem Infoabend am 24. März 2026 über die Einstellungsvoraussetzungen, das duale Studium sowie Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Hessen informieren.

Die Veranstaltung startet um 17.45 Uhr im Polizeipräsidium Südosthessen (Präsidialgebäude), Spessartring 61 in Offenbach am Main.

Im Anschluss gibt es die Gelegenheit, sich mit Studierenden auszutauschen sowie im Rahmen einer Präsidiumsführung den möglichen künftigen Arbeitsplatz zu besichtigen.

Voraussetzungen

Es kann sich jeder ab der 10. Klasse für die Informationsveranstaltung anmelden. Die Plätze für die Veranstaltung sind begrenzt. Wir bitten um schriftliche Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse: einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de. Weitere Informationen zur Anmeldung sind auf der Internetseite "karriere.polizei.hessen.de" unter der Rubrik "Veranstaltungen" zu finden oder können telefonisch unter 069 8098-1231 / -1232 erfragt werden.

Das Team der Einstellungsberatung freut sich schon jetzt auf zahlreiche Anmeldungen.

Offenbach 06.03.2026, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 08:24

    POL-OF: Erneuter Zeugenaufruf nach polizeilichem Schusswaffengebrauch - Steinau an der Straße

    Steinau an der Straße (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen (lei) Nach einem polizeilichen Schusswaffengebrauch am vergangenen Donnerstagabend in der Ringstraße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6225530) bittet die Kriminalpolizei nach wie vor um Zeugenmeldungen unter der ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 06:02

    POL-OF: Sechsstelliger Schaden bei Gebäudebrand

    Neuberg (ots) - (lei) Nach einem Brand in einem Gebäude mit Lagerhalle und Wohnräumen in Ravolzhausen ist das betroffene Objekt derzeit nicht mehr nutzbar. Ein Teil des Gebäudes ist nach ersten Einschätzungen sogar einsturzgefährdet. Das Feuer war am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in dem Gebäude in der Straße "Im Unterfeld" ausgebrochen. Mehrere Anwohner hatten wegen starker Rauchentwicklung den Notruf gewählt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren