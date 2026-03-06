Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneuter Zeugenaufruf nach polizeilichem Schusswaffengebrauch - Steinau an der Straße

Steinau an der Straße (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach einem polizeilichen Schusswaffengebrauch am vergangenen Donnerstagabend in der Ringstraße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6225530) bittet die Kriminalpolizei nach wie vor um Zeugenmeldungen unter der Rufnummer 06181 100-123. Insbesondere suchen die Beamten noch nach den Insassen eines dunklen Fahrzeugs, das zunächst kontrolliert wurde. Sie könnten wichtige Zeugen sein und Angaben zum Geschehen machen, das sich unmittelbar darauf ergeben hatte.

Denn ein anderes Auto, das mit auffälliger Fahrweise unterwegs war, sollte im Anschluss ebenfalls einer Überprüfung zugeführt und dazu angehalten werden. Auf entsprechende Anhaltezeichen durch die uniformierten Beamten erfolgte jedoch offensichtlich keine erkennbare Reaktion, vielmehr sei dieser Wagen auf einen der Beamten zugefahren. Daraufhin erfolgte der Gebrauch der Dienstwaffe in Richtung des weiteren Fahrzeugs, welches im Anschluss davonfuhr. Mittlerweile steht fest, dass es sich bei dem später in der Feldgemarkung aufgefundenen Fahrzeug um das Auto handelte, welches davongefahren war. An ihm fanden sich entsprechende Schuss-Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell