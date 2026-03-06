Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Umhängetasche mit Schmuck und Bargeld geraubt: Täter flüchteten auf E-Scootern - Zeugensuche!; Mutmaßliche Ladendiebe gestellt: Ermittlungen eingeleitet; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Umhängetasche mit Schmuck und Bargeld geraubt: Täter flüchteten auf E-Scootern - Zeugensuche! - Hanau

(fg) Am Donnerstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, kam es im Bereich der Schützenstraße / "Französische Allee" zu einem Raubüberfall, weshalb die Kriminalpolizei ermittelt und nach Zeugen sucht. Der Geschädigte hatte zuvor Geld und Schmuck aus einem Schließfach in einer nahegelegenen Bank geholt und in seiner schwarzen Umhängetasche verstaut. Kurz darauf, nachdem der 51-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis die Bankfiliale verlassen hatte, sei er von zwei bislang unbekannten Tätern unvermittelt von hinten angegangen worden. Ein Täter habe dem 51-Jährigen auf den Hinterkopf geschlagen. Der Komplize habe währenddessen versucht, eine am Hals getragene Goldkette zu entreißen; dieser Versuch scheiterte jedoch. Daraufhin entriss einer der Räuber die Umhängetasche mit den Wertgegenständen. Das Duo flüchtet anschließend auf E-Scootern in Richtung Ballplatz. Beide Täter waren dunkel gekleidet; einer trug eine graue Kapuzenjacke, einen Mundschutz, eine schwarze Kappe sowie ein bordeauxrotes Kleidungsstück.

Der Geschädigte wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

2. Mutmaßliche Ladendiebe gestellt: Ermittlungen eingeleitet - Gelnhausen

(fg) Polizeibeamte nahmen am frühen Freitagmorgen zwei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 17 und 18 Jahren vorläufig fest; die beiden Verdächtigen mussten mit zur Polizeistation, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Auf die beiden kommt nun jeweils ein Strafverfahren zu. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Beschuldigten zuvor, gegen 0.15 Uhr, einen Selbstbedienungsladen in der Straße "Am Ziegelturm". In diesem sollen sie Ware im Wert von rund 70 Euro, darunter Chips und Getränkedosen, in einem mitgeführten Müllsack verstaut haben. Anschließend hätten sie das Geschäft in Richtung Burgstraße verlassen, ohne eine Bezahlung vorzunehmen. Eine herbeigeeilte Streife stellte die beiden Verdächtigen im Rahmen der Fahndung. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Einbrecher waren in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht! - Steinau an der Straße

(fg) In der Gartenstraße (einstellige Hausnummern) im Ortsteil Marborn sind Unbekannte am Donnerstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen der Tat, die sich zwischen 6 Uhr und 21.35 Uhr ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und kletterten durch dieses ins Innere. In den Räumlichkeiten suchten sie nach Wertgegenständen und fanden letztlich eine Geldkassette, die sie ebenfalls aufhebelten. Mit dem darin befindlichen Bargeld flohen die Eindringlinge im Anschluss über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 06.03.2026, Pressestelle, Felix Geis

