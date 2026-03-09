PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Wahlplakate beschädigt: Zeugensuche!

Südosthessen (ots)

(me) Auch vergangene Woche nahmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Südosthessen Anzeigen in Zusammenhang mit Wahlplakaten auf.

Nachfolgend eine Zusammenstellung der eröffneten Ermittlungsverfahren:

Stadt und Landkreis Offenbach

Heusenstamm, Schönbornstraße: Bereits zwischen dem 1. Februar und dem 1. März beschrieben und bemalten Unbekannte vier Plakate mit einem schwarzen Stift.

Rödermark, Babenhäuser Straße: Drei Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren wurden am Donnerstag, gegen 19.35 Uhr, dabei beobachtet, wie sie ein Wahlplakat anzündeten und hierdurch zerstörten. Das Trio soll schwarze beziehungsweise graue Kleidung getragen haben.

Rodgau, Puiseauxplatz: Mehrere Jugendliche sollen am Dienstag, gegen 19.50 Uhr, insgesamt drei Plakate beschädigt haben. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei zwei der Personen stellen und deren Personalien erheben. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Seligenstadt, Steinheimer Straße: Zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Figur, schulterlange und lockige Haare: Ein Mann mit dieser Beschreibung wurde am Dienstag, gegen 12 Uhr, dabei beobachtet, wie dieser ein Wahlplakat von einer Laterne riss.

Hinweise zu den geschilderten Taten nimmt die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 09.03.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

