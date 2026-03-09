Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Abschleppung von Fahrzeug gerät aus den Fugen: Männer geraten aneinander; Werkzeuge aus Fiat geklaut: Zeugensuche!; BMW steht ohne Scheinwerfer da: Wer hat etwas beobachtet? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Abschleppung von Fahrzeug gerät aus den Fugen: Männer geraten aneinander - Offenbach

(lei) Die Polizei hat am Sonntagnachmittag zwei gegenseitige Anzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Zuvor waren in der Sudetenstraße zwei Männer in eine Auseinandersetzung geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 34-jähriger Fahrer eines Abschleppwagens kurz vor 16 Uhr auf Höhe der Hausnummer 9 ein Fahrzeug abschleppen, das in einer Feuerwehrzufahrt abgestellt war. Der 57-jährige Fahrzeughalter bemerkte dies offenbar und kam hinzu, um den Abschleppvorgang zu verhindern. Dabei entwickelte sich eine Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 57-Jährige den Jüngeren geschlagen haben. Dieser setzte daraufhin Pfefferspray gegen seinen Kontrahenten ein. Für den 57-Jährigen musste ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung hinzugezogen werden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich beim Polizeirevier in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Schmuck aus Erdgeschosswohnung entwendet: Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen - Offenbach

(me) Die Kriminalpolizei aus Offenbach ermittelt seit letzter Woche wegen eines Einbruchs in eine Erdgeschosswohnung in der Merianstraße (10er-Hausnummern). Im Verlauf des Donnerstagabends öffneten die Gauner unberechtigt die Wohnungstür zu den Räumlichkeiten der Bewohner. Dort fanden sie neben Bargeld auch Schmuck im Gesamtwert von mehr als 7.000 Euro vor. Mit ihrer Beute flüchteten die Eindringlinge anschließend in unbekannte Richtung. Der Einbruch soll sich zwischen 20 Uhr und 23 Uhr zugetragen haben. Hinweisgeber melden sich bitte über die 069 8098-1234 bei den Ermittlern.

3. Werkzeuge aus Fiat geklaut: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Seitenfenster eingeschlagen, Fiat geöffnet, Werkzeuge entnommen, geflüchtet; in etwa so gestaltete sich der Ablauf eines Diebstahls mehrerer Werkzeuge aus einem in der Mainstraße (150er-Hausnummern) geparkten Fiat. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Samstagmorgen, 6.30 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahmen die Unbekannten unter anderem eine Bohrmaschine und weitere Schleifwerkzeuge mit. Polizeibeamte sicherten in dem Fahrzeug Spuren. Der am Wagen entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Mehrere Garagenaufbrüche festgestellt: Zeugen gesucht! - Offenbach

(cb) Nachdem Unbekannte zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 6 Uhr, mehrere Garagen in der Klingsporstraße (40er-Hausnummern) auf bis dato unbekannte Art und Weise geöffnet und anschließend durchsucht hatten, prüfen die Ermittler der Kripo nun einen möglichen Tatzusammenhang und suchen Zeugen der Taten.

Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu einer Garage und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Aus einer benachbarten Garage, welche ebenfalls durch die Täter angegangen wurde, nahmen sie ein Fahrrad im Wert von etwa 100 Euro mit. Zwei Fahrräder und verschiedene Werkzeuge erbeuteten die Unbekannten aus einer weiteren Garage in diesem Komplex und flüchteten anschließend.

Die ermittelnden Beamten können noch keine Angaben zum entstandenen Gesamtsachschaden machen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kripo.

5. Reizgas in Diskothek versprüht: Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen - Offenbach

(me) Durch Unbekannte wurde am Sonntagmorgen in den Räumlichkeiten einer Diskothek Pfefferspray freigesetzt. Gegen 5 Uhr soll es zu dem Vorfall in der Bahnhofstraße gekommen sein. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Frauen durch das Versprühen der Substanz leicht verletzt. Die beiden Damen klagten über Reizungen der Atemwege, ihrer Nasen und ihrer Augen. Die Beamten des Polizeireviers Offenbach haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Weitere Betroffene und Zeugen der Tat nehmen bitte über die 069 8098-5100 Kontakt zu den Ordnungshütern auf.

6. Kunde kollidierte mit Autofahrer auf Tankstellengelände - Mühlheim am Main

(me) Nachdem er am Sonntagmorgen seinen Tankvorgang bezahlt und den Verkaufsraum wieder verlassen hatte, wurde ein 43 Jahre alter Mann von einem Autofahrer gestreift und hierdurch leicht verletzt. Gegen 9.55 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß auf dem Gelände einer Tankstelle in der Offenbacher Straße (100er-Hausnummern). Der Angefahrene versuchte noch, den Fahrer des Mercedes-Kombi auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen. Der Wagenlenker und ein weiterer Insasse setzten ihre Fahrt jedoch fort. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über die Hotline 069 8098-5699 entgegen.

7. Mercedes beim Vorbeifahren gestreift: Polizei sucht nach Zeugen - Obertshausen

(me) Am Freitag, in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 13.10 Uhr, fuhr ein bislang noch unbekannter Wagenlenker gegen einen geparkten schwarzen Mercedes und richtete an diesem einen Schaden von rund 3.000 Euro an. Im Anschluss an den Zusammenstoß mit der V-Klasse mit OF-Kennzeichenschildern und der Zahlenfolge 83, der sich auf der Seligenstädter Straße (40er-Hausnummern) zutrug, fuhr der Verursacher einfach davon. Die Polizei aus Heusenstamm ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese melden sich bitte über die 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation.

8. Zeugensuche der Polizei nach Einbruch in Einfamilienhaus - Dietzenbach

(me) Über einen hochgedrückten Rollladen und eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten Diebe im Verlauf des Samstags in ein Einfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße (einstellige Hausnummern). Im Anschluss daran wurde das Wohnhaus nach Wertgegenständen abgesucht. Mit Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro machten sich die Einbrecher hiernach auf und davon. Der Tatzeitraum des Einbruchs liegt zwischen 18 Uhr und 23 Uhr. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, treten bitte mit der Kripo aus Offenbach (069 8098-1234) in Kontakt.

9. Geldkassette aus Vereinsheim entwendet: Zeugen gesucht! - Dreieich

(fg) Ein etwa 1,75 Meter großer Unbekannter ist am Samstagmorgen, gegen 2.15 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Vereinsheims in der Rheinstraße (70er-Hausnummern) in Götzenhain eingedrungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Der Einbrecher, der eine schlanke Statur hatte, hebelte zunächst die Tür des Vereinsheims auf und beschädigte zudem das Fenster der Tür. Im weiteren Verlauf durchsuchte er das Innere, nahm die Geldkassette an sich und floh. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Einbrecher bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

10. BMW steht ohne Scheinwerfer da: Wer hat etwas beobachtet? - Langen

(me) Auf die Scheinwerfer eines schwarzen BMW hatten es jüngst Langfinger abgesehen. In der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 7 Uhr, waren die Diebe an dem 330e mit OF-Kennzeichenschildern und der Zahlenfolge 222 zu Gange. Mehr oder weniger fachmännisch entfernten die Gauner die beiden Frontscheinwerfer des Wagens und richteten hierbei einen Schaden von rund 1.000 Euro an. Der Wert der ausgebauten Fahrzeugteile soll sich auf etwa 4.000 Euro belaufen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

11. 75-Jähriger kurzzeitig bewusstlos: Ermittlungen wegen Verdachts der Unfallflucht -Hainburg

(lei) Eine Kollision zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin auf dem Mainradweg hat am Sonntagvormittag zu Verletzungen und anschließenden Ermittlungen der Polizei geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb ein 75 Jahre alter Radfahrer gegen 11.30 Uhr beim Vorbeifahren am Arm eines 13-jährigen Mädchens hängen. Dadurch stürzte der Senior und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Das Mädchen zog sich bei dem Vorfall eine Schürfwunde zu. Als der Mann wieder zu sich kam, setzte er seine Fahrt fort, ohne dass zwischen den Beteiligten Personalien ausgetauscht wurden. Eine Polizeistreife traf den Rentner wenig später in Seligenstadt an. Aufgrund des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 75-Jährigen wird nun zudem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5699 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

12. Vier beschädigte Fahrzeuge und 18.000 Euro Schaden: Lenker rutschte offenbar von Bremspedal ab - Seligenstadt

(fg) Vier beschädigte Fahrzeuge und ein Schaden von rund 18.000 Euro entstanden am Sonntag, gegen 17.20 Uhr, bei einem Unfall in der Straße "Mittelbeune" im Bereich der 40er-Hausnummern. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 79 Jahre alter Skoda-Fahrer vom Bremspedal abgerutscht sein; im weiteren Verlauf habe der Frankfurter das Gaspedal kurzzeitig betätigt. Aufgrund dessen kollidierte der Wagen mit einem geparkten BMW X1. Der X1 wurde auf einen Toyota Aygo und dieser wiederum auf einen Mercedes geschoben. Verletzt wurde niemand. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 09.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell