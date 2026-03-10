Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsam Gutes tun: 600 Euro Spende für "Wildwasser e. V."

Stadt Offenbach (ots)

(cb) Engagement, das über den Arbeitsalltag hinausgeht: Beim zurückliegenden Sommerfest, im Jahr 2025, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Südosthessen erneut Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Rund 600 Euro kamen dabei zusammen - ein Betrag, der nun der gemeinnützigen Organisation "Wildwasser" zugutekommt.

Die Idee entstand im Organisationsteam des Sommerfestes: Neben Musik, kulinarischen Angeboten und gemeinsamen Aktivitäten sollte auch der soziale Gedanke nicht zu kurz kommen. Durch freiwillige Spenden im Zuge des geselligen Beisammenseins wuchs die Spendensumme im Laufe des Tages stetig an.

Im Rahmen einer kleinen Übergabe am Montag, den 9. März, im Polizeipräsidium am Spessartring, überreichten der Leitende Kriminaldirektor Joe Reiter und Polizeirätin Alexandra Schmitt stellvertretend den symbolischen Scheck an Manuela Hechler und Susanne Winterstein als Vertreterinnen von "Wildwasser". Die bundesweite Organisation setzt sich seit vielen Jahren für Betroffene ein, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden und bietet Beratung, Unterstützung und Präventionsarbeit an. Das Spendengeld soll im Zuge des Präventionsprojektes "Starke Kinder" verwendet werden. Bei diesem Projekt wird das Thema sexualisierte Gewalt im Unterricht aufgegriffen und kindgerecht an Schulkinder vermittelt.

"Es war uns wichtig, mit unserem Sommerfest nicht nur gemeinsam zu feiern, sondern auch Verantwortung zu übernehmen und ein Zeichen der Solidarität zu setzen", betonte Joe Reiter bei der Übergabe. "Dass wir mit unserer Aktion "Wildwasser" unterstützen können, freut uns ganz besonders."

Auch seitens der Organisation zeigte man sich dankbar: Die Spende helfe dabei, wichtige Beratungs- und Präventionsangebote aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen. Gerade gemeinnützige Einrichtungen seien auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um ihre Arbeit kontinuierlich fortführen zu können.

Mit der Aktion bewiesen die Mitarbeitenden des Polizeipräsidiums Südosthessen eindrucksvoll, dass gesellschaftliches Engagement und Teamgeist Hand in Hand gehen können - und dass ein Sommerfest nachhaltige Wirkung entfalten kann.

