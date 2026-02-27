PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Girls' Day bei der Polizei Düren - Einen Tag Polizei erleben

Düren (ots)

Wie fühlt sich Polizeiarbeit eigentlich wirklich an? Antworten darauf gibt es am 23. April 2026 beim Girls' Day der Polizei Düren. Schülerinnen ab der fünften Klasse erhalten an diesem Tag die Möglichkeit, einen realistischen Eindruck vom Polizeiberuf zu gewinnen.

Statt nur zuzuhören, geht es darum, Polizei zu erleben: Einblicke in verschiedene Aufgabenbereiche, Gespräche mit Beamtinnen und Beamten sowie Informationen rund um Ausbildung und Einstiegsmöglichkeiten gehören zum Programm. Ziel ist es, jungen Mädchen zu zeigen, wie vielseitig und verantwortungsvoll der Polizeiberuf ist - unabhängig von klassischen Rollenbildern.

Wer teilnehmen möchte, bewirbt sich bis zum 12. März 2026 per E-Mail an personalwerbung.dueren@polizei.nrw.de. Benötigt werden ein Anschreiben, ein Lebenslauf mit Foto sowie eine Kopie des aktuellen Zeugnisses. Die Plätze sind begrenzt.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite der Polizei Düren: https://dueren.polizei.nrw/artikel/girls-day-2026 .

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 11:27

    POL-DN: Lieferwagen erfasst Pedelec-Fahrerin

    Jülich (ots) - Eine Pedelec-Fahrerin wurde am Mittwochnachmittag (25.02.2026) in der Leo-Brand-Straße von einem Lkw erfasst. Durch ein darauffolgendes Sturzgeschehen wurde die Frau leicht verletzt. Ein 66-jähriger Mann aus Viersen befuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem Lieferwagen die Ausfahrt der Warenannahme des Forschungszentrums Jülich in Fahrtrichtung Leo-Brand-Straße. Zeitgleich befuhr eine 49-jährige Frau aus ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:26

    POL-DN: Pkw-Fahrerin übersieht E-Scooter - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Düren (ots) - Am Mittwochabend (25.02.2026) kam es im Kreisverkehr am Friedrich-Ebert-Platz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der E-Scooter-Fahrer wurde dadurch leicht verletzt. Gegen 21:40 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Düren mit ihrem Pkw die Schoellerstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Platz und beabsichtigte, in den Kreisverkehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren