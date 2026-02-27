Polizei Düren

POL-DN: Girls' Day bei der Polizei Düren - Einen Tag Polizei erleben

Düren (ots)

Wie fühlt sich Polizeiarbeit eigentlich wirklich an? Antworten darauf gibt es am 23. April 2026 beim Girls' Day der Polizei Düren. Schülerinnen ab der fünften Klasse erhalten an diesem Tag die Möglichkeit, einen realistischen Eindruck vom Polizeiberuf zu gewinnen.

Statt nur zuzuhören, geht es darum, Polizei zu erleben: Einblicke in verschiedene Aufgabenbereiche, Gespräche mit Beamtinnen und Beamten sowie Informationen rund um Ausbildung und Einstiegsmöglichkeiten gehören zum Programm. Ziel ist es, jungen Mädchen zu zeigen, wie vielseitig und verantwortungsvoll der Polizeiberuf ist - unabhängig von klassischen Rollenbildern.

Wer teilnehmen möchte, bewirbt sich bis zum 12. März 2026 per E-Mail an personalwerbung.dueren@polizei.nrw.de. Benötigt werden ein Anschreiben, ein Lebenslauf mit Foto sowie eine Kopie des aktuellen Zeugnisses. Die Plätze sind begrenzt.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite der Polizei Düren: https://dueren.polizei.nrw/artikel/girls-day-2026 .

