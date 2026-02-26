Polizei Düren

POL-DN: Einfahrt verpasst, zurückgesetzt und Kraftradfahrer übersehen - eine Person leicht verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am Mittwoch (25.02.2026) kam es in Hürtgen im Verlauf der Höhenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Kraftrad. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 14:12 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Wesseling mit seinem Lkw die Höhenstraße in Fahrtrichtung Kleinhau. Dahinter fuhr ein 74-jähriger Mann aus Düren mit seinem Kraftrad in die gleiche Richtung. Der Lkw-Fahrer brachte sein Fahrzeug zunächst zum Stillstand, weil er beabsichtigte, nach links in den Amselweg abzubiegen. Der dahinterfahrende Kraftradfahrer bemerkte das rechtzeitig und brachte sein Fahrzeug ebenfalls zum Stillstand.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen verpasste der 47-Jährige allerdings die Einfahrt in den Amselweg und setzte den Lkw zurück. Dabei übersah er den hinter ihm befindlichen Kraftradfahrer und prallte gegen diesen. Der 74-Jährige stürzte in der Folge und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5100 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell