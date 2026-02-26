PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einfahrt verpasst, zurückgesetzt und Kraftradfahrer übersehen - eine Person leicht verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am Mittwoch (25.02.2026) kam es in Hürtgen im Verlauf der Höhenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Kraftrad. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 14:12 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Wesseling mit seinem Lkw die Höhenstraße in Fahrtrichtung Kleinhau. Dahinter fuhr ein 74-jähriger Mann aus Düren mit seinem Kraftrad in die gleiche Richtung. Der Lkw-Fahrer brachte sein Fahrzeug zunächst zum Stillstand, weil er beabsichtigte, nach links in den Amselweg abzubiegen. Der dahinterfahrende Kraftradfahrer bemerkte das rechtzeitig und brachte sein Fahrzeug ebenfalls zum Stillstand.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen verpasste der 47-Jährige allerdings die Einfahrt in den Amselweg und setzte den Lkw zurück. Dabei übersah er den hinter ihm befindlichen Kraftradfahrer und prallte gegen diesen. Der 74-Jährige stürzte in der Folge und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5100 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 11:25

    POL-DN: Verkehrsunfall in Kreisverkehr - zwei Personen leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Mittwochmorgen (25.02.2026) kam es im Kreisverkehr Renkerstraße / Rölsdorfer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Gegen 06:30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren von der Rölsdorfer Straße in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er eine 51-jährige Frau aus Langerwehe, die ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:24

    POL-DN: Falscher "Amazon-Mitarbeiter" erbeutet mehrere tausend Euro

    Jülich (ots) - Ein 84-jähriger Mann aus Jülich wurde Opfer eines sogenannten Support-Betrugs. Er erstattete am Montag (24.11.2026) Anzeige auf der Polizeiwache Jülich. Nach seinen Angaben erhielt er bereits am Sonntag (23.11.2025) gegen 11:00 Uhr einen Anruf von einem unbekannten Mann. Dieser gab sich als Mitarbeiter von Amazon aus und behauptete, für die Abwehr ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:23

    POL-DN: Schwerverletzter bei Zusammenstoß auf Radweg

    Langerwehe (ots) - Am Mittwochmorgen (25.02.2026) kam auf dem parallel zur B264 verlaufenden Radweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ein 45-jähriger Mann aus Langerwehe befuhr um 06:38 Uhr mit seinem E-Scooter den Radweg in Fahrtrichtung Langerwehe. Ein 56-jähriger Mann aus Aachen war zeitgleich mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Düren unterwegs. Als sich beide Verkehrsteilnehmer auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren