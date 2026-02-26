PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Kreisverkehr - zwei Personen leicht verletzt

Düren (ots)

Am Mittwochmorgen (25.02.2026) kam es im Kreisverkehr Renkerstraße / Rölsdorfer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.

Gegen 06:30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren von der Rölsdorfer Straße in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er eine 51-jährige Frau aus Langerwehe, die sich bereits mit ihrem Pkw im Kreisverkehr befand und diesen in Richtung Kreuzauer Straße verlassen wollte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Der 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und vor Ort entlassen. Die 51-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

