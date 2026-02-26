PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletzter bei Zusammenstoß auf Radweg

Langerwehe (ots)

Am Mittwochmorgen (25.02.2026) kam auf dem parallel zur B264 verlaufenden Radweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Ein 45-jähriger Mann aus Langerwehe befuhr um 06:38 Uhr mit seinem E-Scooter den Radweg in Fahrtrichtung Langerwehe. Ein 56-jähriger Mann aus Aachen war zeitgleich mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Düren unterwegs. Als sich beide Verkehrsteilnehmer auf gleicher Höhe kam es zum Zusammenstoß. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 45-Jährige den entgegenkommenden Radfahrer trotz eingeschaltetem Licht nicht wahrgenommen.

Der 56-Jährige stürzte infolge der Kollision und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 45-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

