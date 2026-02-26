Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletzter bei Zusammenstoß auf Radweg

Langerwehe (ots)

Am Mittwochmorgen (25.02.2026) kam auf dem parallel zur B264 verlaufenden Radweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Ein 45-jähriger Mann aus Langerwehe befuhr um 06:38 Uhr mit seinem E-Scooter den Radweg in Fahrtrichtung Langerwehe. Ein 56-jähriger Mann aus Aachen war zeitgleich mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Düren unterwegs. Als sich beide Verkehrsteilnehmer auf gleicher Höhe kam es zum Zusammenstoß. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 45-Jährige den entgegenkommenden Radfahrer trotz eingeschaltetem Licht nicht wahrgenommen.

Der 56-Jährige stürzte infolge der Kollision und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 45-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

