Polizei Düren

POL-DN: Pkw rollt in die Rur - Fahrzeug vollständig versunken

Linnich (ots)

Am gestrigen Nachmittag (25.02.2026) kam es in Linnich zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall.

Gegen 14:30 Uhr parkte eine 36-jährige Frau aus Linnich ihren Pkw am Seitenstreifen der B57. Nachdem sie ihr Fahrzeug verlassen hatte, setzte sich dieses nach ersten Erkenntnissen in Bewegung, da es nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war. Der Pkw rollte in die Rur und versank dort vollständig.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich keine Personen im Fahrzeug, sodass niemand verletzt wurde.

Die Feuerwehr Linnich leitete umgehend Maßnahmen ein und zog das Technische Hilfswerk (THW) zur Bergung des Fahrzeugs hinzu. Zudem wurde die untere Wasserbehörde informiert.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

