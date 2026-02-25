PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall auf der Oststraße - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Düren (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr auf der Oststraße zu einem Verkehrsunfall. Einer der Beteiligten stand unter Alkoholeinfluss.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-jähriger Mann aus Düren mit einem Transporter die Oststraße in Fahrtrichtung Bonner Straße. Ein ebenfalls 44-jähriger Dürener musste mit seinem Pkw im Bereich einer dortigen Baustelle abbremsen. Der Fahrer des Transporters reagierte ebenfalls mit einem Bremsmanöver, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Im Rahmen der Unfallaufnahme räumte der Transporterfahrer ein, nach Feierabend Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Düren
