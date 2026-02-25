PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Werkzeuge aus Fahrzeugen in Düren und Merzenich entwendet

Düren / Merzenich (ots)

In der Nacht von Montag (23.02.2026) auf Dienstag (24.02.2026) kam es zu Diebstählen aus Fahrzeugen.

In Düren war ein Ford Transit in einer unverschlossenen Garage in der Rurstraße abgestellt. Unbekannte schlugen ein Fenster des Fahrzeugs ein und entwendeten Werkzeuge mit einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich.

In Merzenich wurde Werkzeug aus einem Mercedes Vito entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz In der Lohe abgestellt worden. Auch hier wurde Werkzeug entwendet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag an den Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

