Polizei Düren

POL-DN: Polizeieinsatz in Aldenhoven - 22-Jährige nach Eigengefährdung medizinisch versorgt

Aldenhoven (ots)

Am Dienstag (24.02.2026) kam es auf der Straße Am Alten Bahnhof zu einem Polizeieinsatz.

Gegen 10:24 Uhr wurde die Polizei zu einer 22-jährigen Frau aus Aldenhoven gerufen. Nach ersten Erkenntnissen befand sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand und führte ein Messer mit sich. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung. Eine konkrete Gefährdung unbeteiligter Personen bestand zu keinem Zeitpunkt.

Im weiteren Verlauf verletzte sich die 22-Jährige selbst leicht. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten sie gegen 11:30 Uhr sichern. Anschließend wurde sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer des Einsatzes wurde der Bereich um die Einsatzörtlichkeit weiträumig abgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

