Polizei Düren

POL-DN: Pkw steht in Vollbrand

Düren (ots)

Am Samstag (21.02.2026) brannte ein Pkw in der Aachener Straße lichterloh. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 17:40 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die Aachener Straße in Richtung Monschauer Straße. Ein aufmerksamer Zeuge gab ihm im Verlauf der Aachener Straße zu verstehen, dass der Unterboden seines Pkw Feuer gefangen hatte. Daraufhin haben der Fahrer sowie sein 13-jähriger Beifahrer unverzüglich das Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr erschien vor Ort und führte die Löscharbeiten durch. Durch den Brand kam es zu mehreren Explosionen, wodurch ein in der Nähe parkender Pkw durch sich lösende Glassplitter beschädigt wurde. Zur entstandenen Schadenshöhe sowie zur Brandursache konnte zum Zeitpunkt des Einsatzes noch nichts gesagt werden. Personen blieben unverletzt.

