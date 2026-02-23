Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Kreuzau (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Christian-Richter-Straße geriet am Samstag (21.02.2026) in das Visier von Einbrechern.

Im Zeitraum zwischen 15:40 Uhr und 20:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Haus. Innen durchwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut mehrere Räume. Der oder die Täter konnten mit erbeutetem Schmuck unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Christian-Richter-Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell