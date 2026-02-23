PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Kreuzau (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Christian-Richter-Straße geriet am Samstag (21.02.2026) in das Visier von Einbrechern.

Im Zeitraum zwischen 15:40 Uhr und 20:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Haus. Innen durchwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut mehrere Räume. Der oder die Täter konnten mit erbeutetem Schmuck unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Christian-Richter-Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 10:25

    POL-DN: Verkehrsunfallflucht auf der Hasenfelder Straße - Mann leicht verletzt

    Jülich (ots) - Am Freitag (20.02.2026) kam es gegen 18:10 Uhr auf der Hasenfelder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 40-jähriger Mann aus Jülich wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw die Hasenfelder Straße in Fahrtrichtung Ortslage Jülich. Zeitgleich betrat der 40-Jährige die ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 10:09

    POL-DN: Verkehrsunfall mit verletzter Person Hengebachstraße

    Heimbach (ots) - Am Samstag, 21.02.2026, gegen 10:00 Uhr, befuhr eine 79-jährige Fahrzeugführerin aus Nettersheim die Hengebachstraße in Heimbach in Richtung Hasenfeld. Als ihr ein Fahrzeug entgegenkam, lenkte sie - vermutlich aufgrund einer Fehleinschätzung der Situation- so stark nach rechts, dass sie mit der dortigen Hauswand kollidierte. Sie wurde leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 12:06

    POL-DN: Führerscheinverlust nach Notdurftverrichtung

    Niederzier (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.02.2026) erhielt die Polizei gegen 02:00 Uhr den Hinweis, dass eine männliche Person mit seinem PKW auf einen Parkplatz in der Ortslage Niederzier gefahren sei und dort neben dem Fahrzeug seine Notdurft verrichtet habe. Als die Polizei vor Ort eintraf, befand sich der 37- jährige Mann aus Niederzier sitzend in seinem Fahrzeug. Vor Ort ergaben sich Hinweise, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren