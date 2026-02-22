Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit verletzter Person Hengebachstraße

Heimbach (ots)

Am Samstag, 21.02.2026, gegen 10:00 Uhr, befuhr eine 79-jährige Fahrzeugführerin aus Nettersheim die Hengebachstraße in Heimbach in Richtung Hasenfeld. Als ihr ein Fahrzeug entgegenkam, lenkte sie - vermutlich aufgrund einer Fehleinschätzung der Situation- so stark nach rechts, dass sie mit der dortigen Hauswand kollidierte. Sie wurde leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Fahrzeug und Hauswand wird auf 23.000 EUR geschätzt.

