Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit verletzter Person Hengebachstraße

Heimbach (ots)

Am Samstag, 21.02.2026, gegen 10:00 Uhr, befuhr eine 79-jährige Fahrzeugführerin aus Nettersheim die Hengebachstraße in Heimbach in Richtung Hasenfeld. Als ihr ein Fahrzeug entgegenkam, lenkte sie - vermutlich aufgrund einer Fehleinschätzung der Situation- so stark nach rechts, dass sie mit der dortigen Hauswand kollidierte. Sie wurde leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Fahrzeug und Hauswand wird auf 23.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 21.02.2026 – 12:06

    POL-DN: Führerscheinverlust nach Notdurftverrichtung

    Niederzier (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.02.2026) erhielt die Polizei gegen 02:00 Uhr den Hinweis, dass eine männliche Person mit seinem PKW auf einen Parkplatz in der Ortslage Niederzier gefahren sei und dort neben dem Fahrzeug seine Notdurft verrichtet habe. Als die Polizei vor Ort eintraf, befand sich der 37- jährige Mann aus Niederzier sitzend in seinem Fahrzeug. Vor Ort ergaben sich Hinweise, ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:46

    POL-DN: Gleise als Orientierungshilfe genutzt

    Düren (ots) - Einsatzkräfte der Wache Düren konnten am Donnerstagmorgen (19.02.2026) einen jungen Mann auf der Gleisanlage der Rurtalbahn in der Nähe des Haltepunktes "Tuchmühle" antreffen und aus dem Gefahrenbereich bringen. Ein Zug der Rurtalbahn hatte zuvor bereits eine Gefahrenbremsung durchführen müssen. Gegen 08:50 Uhr waren die Beamten wegen einer Person im Gleisbett der Rurtalbahn alarmiert worden. Der ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:44

    POL-DN: Nach Sachbeschädigung an einem Pkw im Gewahrsam gelandet

    Düren (ots) - Einsatzkräfte der Wache Düren nahmen am Donnerstagmorgen (19.02.2026) einen 35-jährigen Mann aus Düren in Polizeigewahrsam. Er hatte zuvor mutwillig einen Pkw auf der Weierstraße beschädigt und sich geweigert die Fahrbahn zu verlassen. Vorausgegangen war dem Einsatz ein lautstarker Streit auf der Weierstraße. Dort hatte der 35-jährige Dürener gegen 11:40 Uhr am Pkw eines Verwandten den ...

    mehr
