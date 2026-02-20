PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Nach Sachbeschädigung an einem Pkw im Gewahrsam gelandet

Düren (ots)

Einsatzkräfte der Wache Düren nahmen am Donnerstagmorgen (19.02.2026) einen 35-jährigen Mann aus Düren in Polizeigewahrsam. Er hatte zuvor mutwillig einen Pkw auf der Weierstraße beschädigt und sich geweigert die Fahrbahn zu verlassen.

Vorausgegangen war dem Einsatz ein lautstarker Streit auf der Weierstraße. Dort hatte der 35-jährige Dürener gegen 11:40 Uhr am Pkw eines Verwandten den Heckscheibenwischer abgerissen und lautstark mit diesem auf der Fahrbahn gestritten. Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten verhielt er sich umgehend beleidigend und aggressiv, so dass er schließlich mit körperlicher Gewalt von der Fahrbahn gebracht werden musste. Da der Mann erheblich alkoholisiert und unkooperativ war, nahmen die Beamten ihn in Polizeigewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Dabei leistete der Dürener trotz Fesselung erheblichen Widerstand und versuchte mehrfach, die einschreitenden Beamten durch Kopfstöße und Tritte zu verletzen. Dabei bedrohte und beleidigte er die Beamten immer wieder.

Diese verbrachten ihn letztlich in das Polizeigewahrsam, wo er bis zur Ausnüchterung verbleiben musste. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Entnahme einer Blutprobe bei dem Tatverdächtigen an. Neben einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung erwartet den Mann nun auch ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 10:42

    POL-DN: Spaziergänger mit Hund von Pkw angefahren

    Nörvenich (ots) - Am Donnerstagmorgen (20.02.2026) kam es auf der Gymnicher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Erftstadt einen Wirtschaftsweg in Fahrtrichtung Gymnicher Straße. Im Kreuzungsbereich des Wirtschaftswegs und der Gymnicher Straße beabsichtigte er, seine Fahrt nach links, weiterhin auf ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:41

    POL-DN: Einbrüche in Gaststätten in Langerwehe und Jülich - Polizei sucht Zeugen

    Langerwehe / Jülich (ots) - In der Nacht von Mittwoch (18.02.2026) auf Donnerstag (19.02.2026) sowie am frühen Freitagmorgen (20.02.2026) kam es zu Einbrüchen in zwei Gaststätten in Langerwehe und Jülich. In Langerwehe verschaffte sich zwischen 23:45 Uhr am Mittwoch und 10:00 Uhr am Donnerstag mindestens ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren