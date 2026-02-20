Polizei Düren

POL-DN: Nach Sachbeschädigung an einem Pkw im Gewahrsam gelandet

Düren (ots)

Einsatzkräfte der Wache Düren nahmen am Donnerstagmorgen (19.02.2026) einen 35-jährigen Mann aus Düren in Polizeigewahrsam. Er hatte zuvor mutwillig einen Pkw auf der Weierstraße beschädigt und sich geweigert die Fahrbahn zu verlassen.

Vorausgegangen war dem Einsatz ein lautstarker Streit auf der Weierstraße. Dort hatte der 35-jährige Dürener gegen 11:40 Uhr am Pkw eines Verwandten den Heckscheibenwischer abgerissen und lautstark mit diesem auf der Fahrbahn gestritten. Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten verhielt er sich umgehend beleidigend und aggressiv, so dass er schließlich mit körperlicher Gewalt von der Fahrbahn gebracht werden musste. Da der Mann erheblich alkoholisiert und unkooperativ war, nahmen die Beamten ihn in Polizeigewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Dabei leistete der Dürener trotz Fesselung erheblichen Widerstand und versuchte mehrfach, die einschreitenden Beamten durch Kopfstöße und Tritte zu verletzen. Dabei bedrohte und beleidigte er die Beamten immer wieder.

Diese verbrachten ihn letztlich in das Polizeigewahrsam, wo er bis zur Ausnüchterung verbleiben musste. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Entnahme einer Blutprobe bei dem Tatverdächtigen an. Neben einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung erwartet den Mann nun auch ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

