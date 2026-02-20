Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Gaststätten in Langerwehe und Jülich - Polizei sucht Zeugen

Langerwehe / Jülich (ots)

In der Nacht von Mittwoch (18.02.2026) auf Donnerstag (19.02.2026) sowie am frühen Freitagmorgen (20.02.2026) kam es zu Einbrüchen in zwei Gaststätten in Langerwehe und Jülich.

In Langerwehe verschaffte sich zwischen 23:45 Uhr am Mittwoch und 10:00 Uhr am Donnerstag mindestens ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen verließ der Täter das Objekt ohne Beute.

Am frühen Freitagmorgen wurde eine Gaststätte in der Bongardstraße in Jülich Ziel eines Einbruchs. Zwischen 02:34 Uhr und 02:48 Uhr drang ein Täter gewaltsam in das Lokal ein. Im Inneren brach er die Geldfächer mehrerer Spielautomaten auf und durchsuchte den Thekenbereich.

Gegen 02:34 Uhr wurde der Besitzer durch einen Sicherheitsdienst über die ausgelöste Alarmanlage informiert. Als er sich um 02:48 Uhr am Objekt befand, lief aus einer Nebentür eine männliche Person flüchtete in Richtung Bauhofstraße.

Der Tatverdächtige wird in diesem Fall wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 25 bis 40 Jahre alt - etwa 1,80 m bis 1,85 m groß - schwarze Haare - Bart - dunkler Pullover - graue Weste mit Kapuze - graue Jogginghose - schwarze Schuhe - schwarze Kappe.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was und in welchem Umfang Gegenstände entwendet wurden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell