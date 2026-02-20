Polizei Düren

POL-DN: Die Polizei bittet um Hinweise - Einbruch in Einfamilienhaus

Hürtgenwald (ots)

Am Donnerstag (19.02.2026) wurde ein Einfamilienhaus in der Straße "Stockberg" das Ziel von Einbrechern.

Mindestens ein Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen 19:15 Uhr und 19:50 Uhr gewaltsam Zugang zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden mehrere Schränke und Schubladen in verschiedenen Zimmern durchwühlt. Flüchten konnten die Täter mit erbeutetem Schmuck. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeit beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

