Polizei Düren

POL-DN: Nächtlicher Gaststätteneinbruch - die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am frühen Mittwochmorgen (18.02.2026) gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte am Ahrweilerplatz. Er erbeutete u.a. mehrere elektronische Geräte und konnte danach unerkannt entkommen.

Der scheinbar alleine agierende Täter hatte sich offensichtlich über die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses Zugang zum Objekt verschafft und dann eine Tür zum eigentlichen Tatobjekt gewaltsam geöffnet. Aus den Räumlichkeiten der Bar entwendete er u.a. ein Laptop, ein Tablet-PC, eine Spielekonsole und Tabakwaren. Weiteres Diebesgut hatte er offenbar zum Abtransport bereitgestellt aber letztlich am Tatort zurückgelassen. Ein Kellerraum im Mehrfamilienhaus wurde ebenfalls aufgebrochen. Anhand von Aufnahmen einer Videoüberwachung konnte die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 03:02 Uhr und 03:53 Uhr eingegrenzt werden. Eine konkrete Beschreibung des Tatverdächtigen liegt aktuell nicht vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

