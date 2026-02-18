Polizei Düren

POL-DN: Weniger Einsätze und Straftaten - Polizei zieht positive Karnevalsbilanz

Kreis Düren (ots)

Zwischen Weiberfastnacht (12.02.2026) und Veilchendienstag (17.02.2026) wurden im Kreis Düren 96 Einsätze mit Karnevalsbezug registriert. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es 134.

Ein wesentlicher Grund für den Rückgang dürfte die geringere Zahl an Veranstaltungen gewesen sein: Während 2025 noch 84 karnevalistische Veranstaltungen stattfanden, waren es in diesem Jahr 54.

Auch bei den Straftaten zeigt sich eine positive Entwicklung. Die Zahl der Körperverletzungsdelikte sank von 26 im Vorjahr auf 20 Fälle. Sachbeschädigungen wurden - wie bereits 2025 - nicht verzeichnet. Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamtinnen und -beamte traten in diesem Jahr nicht auf.

Während der "tollen Tage" sprachen die Einsatzkräfte vier Platzverweise aus (2025: 18). Eine Person wurde in Gewahrsam genommen; im Vorjahr waren es acht Fälle. Festnahmen erfolgten - wie bereits im Vorjahr - keine.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit kontrollierte die Polizei 336 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer. Dabei wurden acht Alkoholverstöße festgestellt - exakt auf Vorjahresniveau. Die Zahl der Drogenverstöße stieg von sieben auf zehn Fälle. Zudem wurden drei Führerscheine sichergestellt; im vergangenen Jahr waren es sechs.

Insgesamt blieb das Einsatzgeschehen überschaubar. Neben der geringeren Veranstaltungszahl dürfte auch das durchwachsene Wetter - insbesondere am Rosenmontag - Einfluss auf die Entwicklung genommen haben.

