Polizei Düren

POL-DN: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Nideggen (ots)

Am Dienstag (17.02.2026) kam es in der Straße "Unraspfad" zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 13:30 Uhr stellten aufmerksame Bewohner des Mehrfamilienhauses den Brand in der Erdgeschosswohnung fest und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Die Rettungsleitstelle setzte die Polizei in Kenntnis, die ebenfalls am Brandort erschien. Es gelang der Feuerwehr schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen führte ein auf dem Herd vergessener Kochtopf zu dem Brand. Die Bewohnerin der Wohnung wurde nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 1000 Euro. Die Wohnung blieb nach Abschluss der Löscharbeiten weiterhin bewohnbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell