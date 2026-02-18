Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche - Mann wird auf offener Straße von zwei Personen niedergeschlagen

Düren (ots)

Am Dienstagabend (17.02.2026) wurde ein 52-jähriger Mann aus Düren in der Heinrich-Heine-Straße von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben des 52-Jährigen habe dieser gegen 20:35 Uhr beobachtet, wie zwei Männer augenscheinlich eine Frau belästigen. Er sprach daraufhin die Männer an und gab ihnen zu verstehen, dass sie diese Handlung unterlassen sollten. Die beiden Männer reagierten sofort verbal aggressiv, woraufhin sich der 52-Jährige von ihnen entfernte und sich zu seiner Wohnanschrift begab. Beim Aufschließen der Haustür verspürte er plötzlich einen Tritt gegen seine Kniekehle, woraufhin er zu Boden stürzte. Am Boden liegend traten die Männer gegen seinen Kopf und gegen seine Rippen. Außerdem schlug ihm ein Täter mit der Faust ins Gesicht. Danach flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Annakimesplatz. Der 52-jährige Dürener wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger

- Männlich - 1,70 - 1,75 cm - 29-32 Jahre alt - Schlanke Statur - Lange, dunkelbraune Haare (bis unter die Ohren) - Oberlippen- und Kinnbart - Hellblaue Jeans - College-Jacke.

2. Tatverdächtiger:

- Männlich - 30-35 Jahre alt - Hellblaue Jeans.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, insbesondere die Frau, die eventuell belästigt wurde, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell