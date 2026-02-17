PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der L264 - 25-Jähriger leicht verletzt

Nörvenich (ots)

Am Sonntagabend (15.02.2026) kam es um 20:56 Uhr auf der L264 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Mann aus Erftstadt leicht verletzt wurde.

Der 25-Jährige befuhr die L264 aus Fahrtrichtung Kelz kommend. Nach dem Passieren des Kreisverkehrs beabsichtigte er, seine Fahrt in Richtung Binsfeld fortzusetzen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Fahrer mutmaßlich aufgrund starken Schneefalls sowie fehlender Ortskenntnis den dortigen Kreisverkehr. In der Folge kollidierte der Mann mit zwei Verkehrszeichen, überfuhr den Kreisverkehr und kam schließlich in einem angrenzenden Graben zum Stehen.

Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

