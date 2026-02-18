PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte bei Kollision im Kreuzungsbereich

Jülich (ots)

Bei einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich L253/K15 zwischen einem Pkw und einem Lieferwagen am gestrigen Abend (17.02.2026) wurden zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher, ein 23-jähriger Mann aus Jülich, befuhr mit seinem Lieferwagen die K15 aus Richtung Koslar kommend. An der Kreuzung zur L253 fuhr er beim Wechsel der separaten Rechtsabbiegerampel in den Kreuzungsbereich ein, obwohl er diesen geradeaus in Richtung Broich passieren wollte. Das für diese Fahrtrichtung geltende Rotlicht, hatte er offensichtlich übersehen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sein Fahrzeug dann mit dem querenden Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Linnich, der auf der L253 in Richtung Linnich unterwegs war. Dieser hatte noch versucht, einen Zusammenstoß durch Bremsen zu verhindern. Beide Fahrzeugführer verletzten sich bei der Kollision leicht und mussten durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten wurden teilweise so stark beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten.

