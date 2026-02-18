PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Pkw gegen Fußgänger - eine Person schwer verletzt

Düren (ots)

Am frühen Dienstagabend (17.02.2026) kam es im Einmündungsbereich Arnoldsweilerstraße / Hans-Brückmann-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde dabei schwerverletzt.

Gegen 18:15 Uhr befuhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Linnich die Arnoldsweilerstraße aus Richtung Schoellerstraße kommend. Im Einmündungsbereich bog sie rechts in den weiteren Verlauf der Arnoldsweilerstraße in Richtung Josef-Schregel-Straße ein. Zeitgleich überquerte ein 37-jähriger Mann aus Düren die Arnoldsweilerstraße über die dortige Fußgängerfurt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen übersah die 43-jährige Linnicherin den Fußgänger und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen ihn. Dadurch stürzte der 37-Jährige und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin und ihre 13-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

