PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Lkw unter Vorhalt einer Schusswaffe geraubt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Jülich / Meerbusch (ots)

Am Dienstag (17.02.2026) kam es kurz vor Mitternacht zu einem schweren Raub am Lahnweg. Mehrere bislang unbekannte Täter hatten es offenbar gezielt auf Buntmetall abgesehen und entwendeten einen entsprechend beladenen Sattelauflieger.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 46-jähriger Mann aus Polen gegen 23:50 Uhr mit seinem Lkw am Lahnweg auf, als er von mehreren dunkel gekleideten und maskierten Personen überrascht wurde. Einer der Täter bedrohte ihn mit einer Schusswaffe. Anschließend flüchteten die Täter mit dem mit Buntmetall beladenen Sattelauflieger vom Tatort.

Der Geschädigte lief daraufhin zu einem nahegelegenen Wohnhaus, von wo aus die Polizei verständigt wurde.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der entwendete Lkw im Bereich Krefeld aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf nahmen die dort eingesetzten Beamten zwei Tatverdächtige - einen 32-Jährigen und einen 29-Jährigen - in Meerbusch vorläufig fest.

Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Tatbeteiligten und den Hintergründen der Tat dauern an.

Bei der vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen wurde dieser durch die Schussabgabe einer polizeilichen Einsatzkraft sowie durch einen Diensthund der Polizei verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Aus Neutralitätsgründen ermittelt die Polizei Duisburg bezüglich der Schussabgabe unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 12:53

    POL-DN: Weniger Einsätze und Straftaten - Polizei zieht positive Karnevalsbilanz

    Kreis Düren (ots) - Zwischen Weiberfastnacht (12.02.2026) und Veilchendienstag (17.02.2026) wurden im Kreis Düren 96 Einsätze mit Karnevalsbezug registriert. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es 134. Ein wesentlicher Grund für den Rückgang dürfte die geringere Zahl an Veranstaltungen gewesen sein: Während 2025 noch 84 karnevalistische ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 11:32

    POL-DN: Zwei Verletzte bei Kollision im Kreuzungsbereich

    Jülich (ots) - Bei einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich L253/K15 zwischen einem Pkw und einem Lieferwagen am gestrigen Abend (17.02.2026) wurden zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher, ein 23-jähriger Mann aus Jülich, befuhr mit seinem Lieferwagen die K15 aus Richtung Koslar kommend. An der Kreuzung zur L253 fuhr er beim Wechsel der ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 11:29

    POL-DN: Pkw gegen Fußgänger - eine Person schwer verletzt

    Düren (ots) - Am frühen Dienstagabend (17.02.2026) kam es im Einmündungsbereich Arnoldsweilerstraße / Hans-Brückmann-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde dabei schwerverletzt. Gegen 18:15 Uhr befuhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Linnich die Arnoldsweilerstraße aus Richtung Schoellerstraße kommend. Im Einmündungsbereich bog sie rechts in den weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren