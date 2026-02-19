Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (16.02.2026), 20:00 Uhr, und Mittwoch (18.02.2026), 12:30 Uhr, geriet die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Sonnenweg in das Visier von Einbrechern.

Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Erdgeschosswohnung. Daraus wurden unter anderem elektronische Geräte entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sonnenwegs beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell