Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Merzenich (ots)

Am Donnerstag (19.02.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Arnoldsweilerweg ein.

Zwischen 08:15 Uhr und 15:15 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zum Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht klar. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Arnoldsweilerwegs beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Düren
