POL-DN: Spaziergänger mit Hund von Pkw angefahren

Nörvenich (ots)

Am Donnerstagmorgen (20.02.2026) kam es auf der Gymnicher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Erftstadt einen Wirtschaftsweg in Fahrtrichtung Gymnicher Straße. Im Kreuzungsbereich des Wirtschaftswegs und der Gymnicher Straße beabsichtigte er, seine Fahrt nach links, weiterhin auf dem Wirtschaftsweg, in Richtung Nievenheimer Straße fortzusetzen. Beim Abbiegen übersah er einen 60-jährigen Fußgänger aus Nörvenich, der dort mit seinem Hund spazierte. Der 49-Jährige touchierte den Mann mit seinem Pkw. Der 60-Jährige stürzte infolge dessen zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer sowie der Hund des Fußgängers blieben unverletzt.

