Polizei Düren

POL-DN: Körperliche Auseinandersetzung bei Karnevalsveranstaltung am Schloss Burgau - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

In der Nacht von Karnevalsfreitag (13.02.2026) auf Samstag (14.02.2026) kam es im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung am Schloss Burgau zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 01:00 Uhr wurde ein unabhängiger Zeuge im Eingangsbereich des Schlosses auf eine Auseinandersetzung zwischen einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und einem 40-jährigen Gast aufmerksam. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Gast zuvor der Veranstaltung verwiesen worden und offenbar damit nicht einverstanden.

Im weiteren Verlauf kam es außerhalb des Zufahrtstores zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 40-Jährige stürzte. Die genauen Abläufe sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht, dass sich der Mann bei dem Geschehen schwere Verletzungen zuzog. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Vorfall von mehreren Personen beim Verlassen der Veranstaltung beobachtet worden sein. Insbesondere sollen sich unter den Zeugen Personen befunden haben, die währenddessen in ein Taxi einstiegen.

Die Polizei bittet diese Personen sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02421 949-8116 beim zuständigen Sachbearbeiter zu melden. Außerhalb der Bürozeiten ist die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 erreichbar.

Polizei Düren
